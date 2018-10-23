Enflasyonla Topyekün Mücadele Programına destek

KAYSERİ (AA) - Kayseri Ticaret Borsası (KTB) Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış, "Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı" kapsamında indirim yaparak kampanyaya destek veren üyeleri ziyaret etti.

KTB'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Bağlamış, kampanyaya destek veren üyelere teşekkür etti.

Üyeleriyle sürekli iletişim halinde olduklarını belirten Bağlamış, şunları kaydetti:

"Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'na ilk açıklandığı andan itibaren destek olunması çağrısı yapmıştık. Yaptığımız bu çağrı üyelerimiz nezdinde olumlu karşılık buldu ve indirim kampanyasına imkanları dahilinde katkı sağlamaya başladılar. Enflasyonla Topyekun Mücadele sadece devletin, özel sektörün ya da kurumların üzerine bırakılmamalıdır. Toplumumuzun tüm kesimleri olarak elimizi taşın altına koymalıyız. Kayseri iş dünyası olarak her zaman devletimizin ve milletimizin yanında olduğumuzun bir kez daha altını çizmek istiyorum. İnşallah, milletimizin azimli ve kararlı desteği sayesinde bu mücadele amacına ulaşacaktır."