Enflasyonla Mücadele Programına

SİVAS (AA) - Sivas Valisi Davut Gül, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde başlatılan Enflasyonla Mücadele Programı'na katkı sunmak amacıyla İl Özel İdaresinin gayrimenkullerde her yıl enflasyon oranında yapılan kira artışını bu yıl yüzde 10 eksik yapacağını müjdeledi.

Gül, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde başlatılan Enflasyonla Mücadele Programı'na Sivas'ta desteklerin sürdüğünü belirtti.

Bu kapsamda İl Özel İdaresine ait gayrimenkullerde her yıl enflasyon oranında yapılan kira artışının yüzde 10 eksik uygulanacağını aktaran Gül, "Üretim yapan, satış yapan kiracılarımız bu avantajlı durumdan faydalanmış olacak. Ulusal çapta bir hedef varken bizler de Sivas Valiliği İl Özel İdaresi olarak ekonomiye karınca kararınca katkı sunmak istedik."dedi.

Ekonomik saldırılara karşı topyekün milli seferberlik başlatıldığını anımsatan Vali Gül, "Kamu kurum ve kuruluşları, yatırımcılar ve vatandaş olarak devletimizin yanında olacağız. Daha sonra da hep birlikte inşallah bir feraha kavuşmuş olacağız." açıklamasında bulundu.



