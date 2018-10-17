Enflasyonla Mücadele Programına destek çağrısı

SİVAS (AA) - Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Eken, kent esnafını Enflasyonla Mücadele Programı kapsamında yüzde 10 indirim yapmaya davet etti.

Eken, odada düzenlediği basın toplantısında, ekonomide yaşanan dalgalanmalar nedeniyle ülkede bir darlık oluştuğunu söyledi.

Bu kapsamda Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine (TOBB) bağlı ticaret odalarınca her ilde kampanyalar başlatıldığını hatırlatan Eken, şunları kaydetti:

"Enflasyonla mücadelede yüzde 10 indirim kampanyası başlattık. Tüm 365 odamızla yaptık bunu. Buna katılmak isteyen üyelerimiz odamıza başvurarak hangi üründe indirim yapacağını bunları bize bildirecek. Biz de onlara afiş vereceğiz ve camlara asılacak, böyle o firma kampanyaya katılmış olacak. Kampanyaya katılan firmaları web sitemizde yayınlayacağız ve teşekkür plaketi vereceğiz. Önemli olan bu dönemde taşın altına elini koymak. Mühim olan sıkıntıya girildiğinde bir arada olabilmek. Bu günler gelip geçecektir."

Eken, Türkiye'nin çok zorluklardan geçerek bu günlere geldiğine işaret ederek, şunları ifade etti:

"Allah'ın izniyle bu ülkeye bir şey olmaz. Yeter ki telaş, heyecan yapmayalım, birliğimizi, beraberliğimizi bozmayalım. Dolar ve avroda düşemeler var ama biz faizlerin de düşmesini bekliyoruz. Faizler de en kısa zamanda düşerde piyasada da bir rahatlama başlayacak. Bu yapılan kampanyalar da bir moraldir ve insanlara 'yanınızdayız' demektir. Bu kampanyayada tüm esnaflarımızın katılacağına inanıyorum."