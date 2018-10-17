Enflasyonla Mücadele Programına destek çağrısı

SİVAS (AA) - Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu, üyelerini enflasyonla mücadele programına destek vermeye çağırdı.

Borsadan yapılan yazılı açıklamaya göre, Hastaoğlu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin 81 il ve 160 ilçedeki Odalar ve Borsalarla birlikte Enflasyonla Mücadeleye destek kararını açıkladığını belirtti.

Hastaoğlu, Sivas'taki üyelerini de enflasyonla mücadele programına destek vermeye davet ederek, "Sivas Ticaret Borsası olarak bizde Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'nı çok anlamlı buluyor, bu mücadeleye tam destek veriyoruz." ifadesini kullandı.

Ekonomide gelinen son durumun, sadece kamu kurumları ya da hükümetin mücadelesinin ötesinde topyekun mücadele ihtiyacını doğurduğunu aktaran Hastaoğlu, şunları kaydetti:

"Hükümetimizin başlattığı, ve borsamızın da desteklediği enflasyonla mücadele kapsamında tüketici fiyat endeksinde yer alan ürün ve hizmetlere yönelik sattıkları ürünlerde asgari 3 ay süreyle en az yüzde 10 indirim yapmak isteyen ve kampanyaya destek olmak isteyen üyelerimizin Borsamıza bilgi vermelerini önemle rica ediyorum. Sivas Ticaret Borsası ve Sivas iş dünyası olarak her zaman olduğu gibi yine devletimizin ve milletimizin yanında olacağız, bu mücadeleye destek verecek olan esnafımıza, tüccarımıza ve üyelerimize şimdiden teşekkür ediyorum."



