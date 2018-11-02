'Enflasyonla mücadele önümüzdeki yıllarda da sürmeli'

İSTANBUL (AA) - Türkiye Mobilya Sanayicileri Derneği (MOSDER) Başkanı Nuri Öztaşkın, yaptığı yazılı açıklamada, yıl sonuna kadar devam edecek olan KDV indiriminin, üst üste gelen ham madde zamları karşısında zor günler yaşayan mobilya sektörüne adeta can suyu olacağını kaydetti.

Öztaşkın, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Sayın bakanımızın açıkladığı KDV düzenlemesinin, mobilya sektörünün yıl sonu rakamlarını önemli ölçüde değiştireceğini düşünüyoruz. Sektörümüzün gelişimi için KDV oranının indirilmesini bekliyorduk. 2017 yılında uygulanan ve yaklaşık 8 ay süren KDV indirimi, mobilya sektöründe ticareti yüzde 40 oranında artırarak önemli bir büyüme sağlamıştı. Böylelikle 2017’de sektörün en önemli sorunlarından biri olan kayıt dışılığın önüne geçilebildi.

Yeniden gündeme alınan KDV indirimi ile birlikte yaklaşık yüzde 50’si kayıt dışı olan sektörümüzün kayıt içine kayacağını öngörüyoruz. Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı ve açıklanan KDV indiriminin etkisiyle 10 bin liralık üründe yaklaşık olarak 2 bin TL indirim oldu. Yıl sonuna kadar sürecek olan KDV indiriminin, önümüzdeki yıllarda da devam etmesini temenni ediyoruz."

6 Kasım'da kapılarını açacak olan Furniture İstanbul fuarında KDV indiriminin de etkisiyle 1 milyar dolarlık iş hacmine ulaşmayı hedeflediklerini belirten Öztaşkın, "Sektörümüz üst üste uygulanan ham madde zamları nedeniyle yılın ilk yarısında küçülme yaşadı. Sayın Bakanın açıkladığı KDV indirimi ve 6-11 Kasım'da gerçekleştireceğimiz Furniture İstanbul fuarı ile mobilya sektörü ciddi bir atılım gösterecektir. Türk mobilya sektörü olarak katma değeri yüksek, tasarım anlamında değer katan ürünler ortaya çıkarıyoruz." yorumunu yaptı.

Öztaşkın, bu nedenle ürünlerin yakın ve uzak coğrafyalardan yoğun ilgi gördüğüne işaret ederek, şu bilgileri verdi:

"Döviz kurlarının artışıyla birlikte ürünlerimiz, yabancı alım heyetleri için daha cazip bir hale geldi. Dolayısıyla bu Furniture İstanbul fuarımızda çok daha yüksek sayıda alım heyeti ağırlamayı hedefliyoruz. 60 bin metrekare alanda, 90 bin yerli ve yabancı ziyaretçi hedefi ile gerçekleştireceğimiz fuarımızın 1 milyar dolarlık iş hacmi yaratmasını bekliyoruz.

Mobilya sektörünün en büyük 250 firmasının yer alacağı Furniture İstanbul 2018’de, 2019 yılının mobilya trendlerini ilk kez kullanıcıların beğenisine sunacağız. Mobilya alıcılarının bu fuarı ziyaret etmeden kararlarını vermemeleri gerektiğini düşünüyoruz. Ayrıca Designers Lounge alanında geçen yıl olduğu gibi bu yıl da yerli ve yabancı tasarımcıları ve mobilya üreticilerini bir araya getireceğiz."