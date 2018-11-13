Enflasyonla mücadele çağrısı

AKSARAY (AA) - Aksaray Ticaret Borsası Başkanı Hamit Özkök borsa üyelerine, devletin "Enflasyonla Topyekun Mücadele Programına" destek olma çağrısında bulundu.

Özkök gazetecilere yaptığı açıklamada ekonomide yaşanan sıkıntıların aşılması için başlatılan enflasyonla mücadele programını son derece önemli bulduklarını söyledi.

Bu mücadelede sorumluluğun herkese ait olduğunu ifade eden Özkok, "Birlik beraberlik içerisinde yapılacak mücadele başarıya ulaşacaktır. Üye iş yerlerinde birçok üründe en az yüzde 10 indirime gideceğiz. Hazine ve Maliye Bakanlığımızın başlatmış olduğu kampanyaya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB) vermiş olduğu desteğe biz de Aksaray olarak varız diyoruz. Tarım Ticaret Merkezi esnafımızla her zaman olduğu gibi yine devletimizin yanındayız."