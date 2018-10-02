Enerjisa Üretim'den eğitime destek

ANKARA (AA) - Enerjisa Üretim'in desteğiyle Sabancı Vakfı tarafından Adana ili, Tufanbeyli ilçesinde yaptırılan, Enerjisa Tufanbeyli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin açılışı, bugün düzenlenen törenle gerçekleştirildi.

Şirketten yapılan açıklamada, açılış törendeki konuşmasına yer verilen Enerjisa Üretim’in Termik Santrallerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı İhsan Erbil Bayçöl, şirket misyonların en önemki kısmının gençlerin eğitimine destek vererek, Türkiye'yi her alanda daha iyiye taşımalarına olanak sağlamak olduğunu belirtti.

Gençlerin, teknik alanda en iyi koşul ve uygulamalarla eğitim almaları için bu okul projesine destek verdiklerini aktaran Bayçöl, "Burada eğitim alan öğrenciler, gelecekte teknisyen veya mühendis olarak aramıza katılacak ve üreten Türkiye’nin gelişimine katkıda bulunacak." ifadelerini kullandı.

Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan ise vakıflarının 44 yıl önce bu bölgede kurulduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

“Biz de kuruluşumuzdan bu yana bu topraklardan kazandıklarımızı bu toprakların insanlarıyla paylaşmak için aralıksız çalışıyoruz. Bugüne kadar gençlerin maddi imkansızlıklar nedeniyle eğitimden uzak kalmaması için 45 binden fazla burs verdik. Okullar, yurtlar, kütüphaneler inşa ederek Türkiye’nin farklı bölgelerine toplam 73 eğitim kurumu kazandırdık. Bugün de Enerjisa Tufanbeyli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin açılışını gerçekleştirerek kalıcı eserlerimize bir yenisini eklemenin mutluluğunu yaşıyoruz. "

Adana Valiliği tarafından hibe edilen arsa üzerinde önceki yıl temeli atılan Enerjisa Tufanbeyli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, toplam 17 bin metrekarelik alan üzerine kuruldu. 6 bin 300 metrekare kapalı alana sahip, 12 derslikli ve 408 öğrenci kapasiteli okulda Elektrik - Elektronik Teknolojisi ve Metal Teknolojisi alanlarında eğitim verilecek.

Atölyeler, laboratuvarlar, kütüphane, 100 kişilik çok amaçlı salon ve basketbol sahası bulunan okulda öğrencilerin mesleki gelişiminin yanı sıra fiziksel, sosyal ve kültürel gelişimi de desteklenecek.