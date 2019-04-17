Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Bor sempozyumuna katıldı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Nevşehir’de, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü ve Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) işbirliğinde Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinde (NEVÜ) gerçekleştirilen Uluslararası Bor Sempozyumu’na katıldı.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi’nde düzenlenen ve 3 gün boyunca devam edecek olan bor sempozyumunun açılışına katılan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bugün itibarıyla 110 ülkeye bor ihraç edildiğini ifade ederken borun tarımda kullanımı sonrasında ise yüzde verimliliğin artış gösterdiğini söyledi. Bakan Dönmez, “Bilim insanlarımızın destekleri ve sektörlerimizin katkılarıyla borun geleceğini burada karar verilecek. İnanıyorum ki gelecekte bu alanda atılacak adımlar için bu sempozyum bir referans noktası olacaktır. ARGE faaliyetlerimiz ile borun hem kullanım alanlarını genişletmek hem de mevcut alanlardaki kaliteyi artırmak için büyük gayret sarf ediyoruz. Çalışmalarımız sonucunda maliyet açısından çok daha avantajlı yeni nesil zırh plakalarından tutunda borlu yanmaz çadır ve borlu yanmaz elyafa kadar birçok üründe elde etmeyi başardık. Bugün itibarıyla 110 ülkeye bor ihraç ediyoruz. Yerli ve milli üretim adına diğer bir adımızı olan borlu temizlik ürünleri de pazara çok ciddi bir giriş yaptı. İçerisinde insan sağlığını birinci planda tutan bor milletimizden büyük teveccüh gördü. Sadece birkaç ay içerisinde 10 bin tonun üzerinde üretim yapılırken milletimizle buluşmuş oldu. Bitkilerimizde büyüme ve gelişmesinde önemli rol oynayan bor bitkileri soğuklara, hastalıklara karşı da dayanıklıklarını artırarak tarımsal üretime de katkı sağlayacak. 2018 yılında tarımda toplam 4 bin tonun üzerinde rafine bor kullanılmış oldu. Yaptığımız araştırmalar sonrasında farklı ürünlerde bor uygulamasının yapıldığı projelerde sonucunda verimde yüzde 20’lere varan artış olduğunu gördük” dedi.

“Bor zırhlı araçlarda kullanılacak”

Bakan Dönmez, konuşmasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlarken, "Bor ile ilgili çalışmayı zırhlı savunma sanayimizde de kullanacağız" dedi. Dönmez, “Şimdi bir çalışmamız savunma sanayinde. Özellikle zırhlı araçların mukavemetinin artırılması konusunda bor ciddi bir performans artırıcı ürün olarak karşımıza çıkıyor. Hem mukavemeti artırıyor hem de malzemenin ağırlığını düşürüyor. Şuanda bazı firmalar ile görüşmeler devam ediyor. Türkiye’de bir üretim tesisi kurulması planlanıyor. İnşallah bu yıl tesisimizin temellerini atmış olacağız ve iki yıl içerisinde de üretime geçmiş olacağız. Sadece Türkiye’de ki milli savunma sanayimiz açısından değil yurt dışına da ihraç kabiliyeti ve kapasitesi olan bir ürün. Onunla alakalı görüşmelerimizde son noktaya geldik. En kısa zamanda kamuoyu şile paylaşacağız” şeklinde konuştu.