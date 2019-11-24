Enerji kimlik belgeli bina sayısı 1 milyona yaklaştı

ANKARA (AA) - Türkiye'de, enerji kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması, israfın önlenmesi ve çevrenin korunmasını sağlamak için asgari olarak binanın enerji ihtiyacı, enerji tüketim sınıflandırması, sera gazı salımı seviyesi, yalıtım özellikleri ve ısıtma/soğutma sistemlerinin verimiyle ilgili bilgileri içeren Enerji Kimlik Belgesi'ne (EKB) sahip bina sayısı 920 bine ulaştı.

AA muhabirinin, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkililerinden edindiği bilgiye göre, 2011'de uygulamaya alınan EKB, bakanlığın geliştirdiği BEP-TR yazılımı üzerinden yetkili EKB uzmanları tarafından düzenleniyor.

EKB, 2011'den itibaren yapı ruhsatı alan tüm binalara, EKB uzmanlık eğitimi almış, yetkilendirilmiş mühendis ve mimarlar tarafından veriliyor. Ülke genelinde 5 bin 100, EKB oluşturmaya yetkili firma bulunuyor ve bu firmalarda 6 bin 400 yetkili uzman görev alıyor.

Mevcut veya yeni bina için EKB uzmanlığı almak isteyen firma ve kişiler, gerekli eğitimleri Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yetkilendirdiği kuruluşlardan alabiliyor.

Ayrıca 1 Kasım 2017'den sonra düzenlenen EKB'ler, e-Devlet üzerinden de görülebiliyor.

Ekim 2019 itibarıyla EKB düzenlenmiş bina sayısı 920 bine ulaştı. Bu binaların 150 bini eski, 770 bini ise 2011 sonrası yapılan binalardan oluşuyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un talimatı doğrultusunda EKB uzmanları, belgelerin doğruluğu konusunda denetimlerine ara vermeden devam ediyor.

En çok EKB'li bina İstanbul, Ankara ve İzmir'de

En çok EKB'li bina 165 bin 983 ile İstanbul'da, 87 bin 806 ile Ankara'da ve 71 bin 278 ile İzmir'de bulunuyor.

En çok EKB belgesine sahip diğer iller ise şöyle:

"Bursa 40 bin 805, Antalya 38 bin 135, Kocaeli 35 bin 709, Muğla 31 bin 502, Konya 27 bin 182, Eskişehir 25 bin 487 ve Balıkesir 23 bin 968."

Bakanlık tarafından zorunlu hale getirilen EKB, ülke genelinde çevreci binaların sayısının artmasını, sera gazı salınımının azaltılmasını sağladı.

Bu kapsamda ülke genelinde 2011 yılından sonra inşa edilen 770 bin bina, sera gazı salınımını daha önceki yıllarda yapılan binalara oranla yüzde 60 azalttı.

EKB nedir

5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ve buna bağlı çıkartılan Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği'ne göre, EKB, binalarda enerjinin ve enerji kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasını, enerji israfının önlenmesini ve çevrenin korunmasını sağlamak için asgari olarak binanın enerji ihtiyacı ve enerji tüketim sınıflandırması, sera gazı salımı seviyesi, yalıtım özellikleri ve ısıtma ve/veya soğutma sistemlerinin verimi ile ilgili bilgileri içeriyor.

Buzdolabı, çamaşır makinesi gibi beyaz eşyalardaki ya da klimalardaki enerji performans sınıflandırmaları artık binalar için de geçerli kabul ediliyor. A sınıfı en verimli, G sınıfı en düşük verimli seviyeyi belirtiyor.

Binalarda bu sınıflandırmayı gösteren belgeye ise Enerji Kimlik Belgesi deniliyor. Yeni yapılacak ya da inşa edilen binaların enerji kimlik belgesi sınıfının ise en düşük C olacak şekilde tasarlanıp inşa edilmesi gerekiyor. C sınıfından daha düşük seviyede olan binalara, kanunen iskan ruhsatı verilmiyor.

Mevcut binalar için enerji kimlik belgesi asgari sınıflandırma seviyesi koşulu bulunmuyor.