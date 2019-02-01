Endonezyalı öğrenciler Selçuk'ta buluştu

KONYA (AA) - Türkiye Cumhuriyeti Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Türkiye Cumhuriyeti Endonezya Büyükelçiliği, Selçuk Üniversitesi, Konya Büyükşehir Belediyesi, Endonezya Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliğinin, destekleriyle her yıl geleneksel olarak düzenlenen "Musta PPITurki" programı bu yıl Selçuk Üniversitesi'nde gerçekleşti.

Selçuk Üniversitesi Süleyman Demirel Kültür Merkezinde gerçekleşen program kapsamında Konya’daki Endonezyalı Öğrenciler Birliği tarafından uluslararası sempozyum düzenledi.

Sempozyuma konuşmacı olarak, Endonezya Büyükelçisi R. Hitman Moelhjawan, Türkiye Cumhuriyeti Endonezya Büyükelçisi Prof. Dr. Mahmut Erol Kılıç, Necmettin Erbakan Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Prof. Dr. Murat Çemrek katıldı.

Sempozyumda sırasıyla “Endonezya ile Türkiye arasındaki ilerleyen ilişkiler”, “Türkiye açısından Endonezya” ve “Türkiye’nin dış politikası ve güvenlik endişesi” konuları konuşuldu.

Türkiye’deki Endonezyalı öğrencileri bir araya getiren sempozyuma Türkiye çapından 220 Endonezyalı öğrenci katıldı.

Program kapsamında kültürel aktiviteler aracılığıyla bağların güçlenebileceğini dile getiren Endonezyalı öğrenciler, Endonezya geleneksel müzik aleti olan ‘Angklung’, geleneksel maske dansı ‘Tari Topeng’ ve geleneksel dansları olan ‘Tari Pukat’ ile gösteriler sergiledi.