Endonezyalı depremzedeler Türkiye'ye minnettar

PALU (AA) - Dewan Da'wah Vakfı Orta Sulawesi Bölgesi Mütevelli Heyeti Başkanı Hacı Hasanuddin, Endonezya'daki deprem ve tsunamiye ilişkin, "Türkiye maddi ve manevi açıdan bizlere çok büyük destek oldu. Bizler bunun karşılığını belki veremiyoruz ama Allah mutlaka verecektir." dedi.

Sulawesi Adası'nda 28 Eylül'de meydana gelen 7,5 şiddetindeki deprem ve sonrasında oluşan tsunaminin ardından Endonezya ile dayanışma içerisinde olduğunu duyuran Türkiye, afetzedelere destek sunmak için hızla harekete geçti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, deprem ve tsunamide hayatını kaybedenler için Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo'ya taziye dileklerini bildirmesi, Türkiye'nin AFAD ve Kızılay başta olmak üzere ilgili tüm kurum ve kuruluşlarıyla Endonezya'ya her türlü yardıma hazır olduğunu iletmesinin ardından AFAD'ın yanı sıra aralarında Diyanet Vakfı, Türk Kızılayı, Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile İHH İnsani Yardım Vakfı'nın da bulunduğu birçok sivil toplum kuruluşu çalışmalarına başladı.

Bu kapsamda Endonezya'ya ulaşan söz konusu kuruluşlarca binlerce afetzedeye yardımda bulunuldu.

"Palu'da yaşayan insanlar büyük bir travma yaşıyor"

Genel merkezi Endonezya'nın başkenti Cakarta'da bulunan Dewan Da'wah Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Orta Sulawesi Bölgesi Mütevelli Heyeti Başkanı Hacı Hasanuddin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin ilk günden itibaren desteğini açıklamasının kendilerine moral verdiğini söyledi.

Deprem ve tsunaminin en fazla yıkıma neden olduğu Palu bölgesinde, halkın büyük bir travma yaşadığını belirten Hasanuddin, "Deprem'den sonra elektrik kesildi, iletişim ağlarımız kesildiği için kimseye ulaşamadık. Depremden sonra tsunami felaketi meydana geldi. Bu felaket insanların bir travma yaşamasına neden oldu. Depremde toprak altında ve tsunami ile suda boğularak kaybolan çok insan var. Şu an özellikle Palu'da yaşayan insanlar büyük bir travma yaşıyorlar." diye konuştu.

"Türkiye'nin destekleriyle ayakta kalmaya çalışacağız"

Deprem ve tsunami tehlikesinin sürdüğüne işaret eden Hasanuddin, enkaz altındakilerin çıkarılmasının uzun bir zaman alacağını belirtti.

Hasanuddin, bu nedenle bölgede yaşanan travmatik durumun devam edeceğini dile getirerek, "Bu süreç devam edecek. Belki bir belki iki ay daha sürecek. Ama biz dayanabildiğimiz kadar ayakta kalmaya çalışacağız. Türkiye'nin destekleriyle inşallah ayakta kalmaya çalışacağız. Türkiye maddi ve manevi açıdan bizlere çok büyük destek oldu. Bizler bunun karşılığını belki veremiyoruz ama Allah mutlaka verecektir." şeklinde konuştu.