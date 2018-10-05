Endonezya'da yaralar sarılmaya çalışılıyor

PALU (AA) - Endonezya'nın Sulawesi Adası'nda geçen hafta cuma günü meydana gelen deprem ve ardından oluşan tsunamide Celebes Denizi'ne kıyısı olan Palu, Donggala ve Sigi kentleri büyük ölçüde zarar gördü.

Türkiye'nin Endonezya'daki afetzedelere yardımları yola çıktı

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Palu, Dongala ve Sigi'de 1571 kişinin yaşamını yitirdiği, 70 bin 821 kişinin evini terk etmek zorunda kaldığı deprem ve tsunami bölgelerinde arama kurtarma ve yardım kuruluşlarının çalışmaları devam ediyor.

#Endonezya'daki depremde ölü sayısı artıyor



Deprem ve ardından oluşan tsunamide hayatını kaybedenlerin sayısı 1407'ye çıktı https://t.co/t3aHrsrNAz pic.twitter.com/23y2sJID4U

— ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) October 3, 2018

Birçok kamu kurum ve kuruluşun yanı sıra Palu'daki Mutıara Sis Al Jufrt Palu Havalimanı'nın kontrol kulesi ile yolcu terminali de depremde zarar gördü.

Hava trafiğinin kontrollü sağlandığı havalimanına gelen yardım kuruluşu temsilcileri ile arama kurtarma ekipleri, ana bina yıkıldığı için araçlarla havalimanı dışına çıkarılıp bagajları da burada elden teslim ediliyor.

Deprem ve ardından yaşanan tsunamiden dolayı elektriklerin kesik olduğu kentte, havalimanına gelen vatandaşların telefonlarını ve el fenerlerini şarj etmesi için kontrollü olarak elektrik veriliyor. Bu arada kente elektrik verilmesi için enerji nakil hatlarında da çalışmalar sürüyor.

Depremzedelerin diğer kentlerdeki yakınlarına ulaşması için devlet yetkilileri mobil wifi araçlarıyla ücretsiz internet hizmeti veriyor.

Öte yandan depremzedelere ulaştırılmak üzere uçak ve helikopterlerle gönderilen yardım malzemeleri, uçak pistinde toplanarak düzenli şekilde depremzedelere dağıtılıyor. Havalimanı ve çevresinde olası yağma olayları yaşanmaması için yoğun güvenlik önlemi alındı.

Cami yıkıldı "Allah" yazılı alem düşmedi

Palu kent merkezinde Celebes Denizi kıyısında bulunan Baituraahman Camisi, deprem ve tsunami sırasında yıkılırken, kubbe üstündeki üzerinde "Allah" yazılı alemin ayakta kalması dikkati çekti.

Deprem sonrası yüksekliği 3 ila 6 metreye ulaşan tsunami dalgaları kıyıda bulunan evleri yerle bir ederken, kıyıdan suya kapılan çok sayıda araç ise iç kesimlere doğru sürüklendi.

Akaryakıt kuyrukları oluştu

Enerji hatları zarar gördüğü için elektriğin olmadığı Donggala ve Sigi kentlerinde yaşayanlar, yardım kuruluşlarının dağıttığı benzinli jeneratörlerle elektrik ihtiyaçlarını karşılıyor. Akaryakıt sıkıntısının da yaşandığı Palu, Donggala ve Sigi'de benzinliklerde uzun kuyruklar oluştu. Benzinliklerde benzin ve mazot, asker eşliğinde sınırlı olarak satılıyor.

Önce deprem sonra tsunami vurdu

Endonezya Ulusal Afet Yönetim Ajansından (BNPB) yapılan açıklamada, deprem ve tsunamide ölenlerin sayısının 1571'e yükseldiği belirtildi.

Ülkenin kuzeyindeki Sulawesi Adası'nda, Palu Körfezi'nin 27 kilometre kuzeyinde 28 Eylül'de ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS) verilerine göre 7,5 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

Depremin ardından Dongala ve Palu kentlerini tsunami vurmuştu.

Endonezya'da Lombok Adası'nda temmuz sonu ve ağustos ayında 6,3 ve 6,9 ile 7 büyüklüğünde depremler yaşanmış, 450 binden fazla kişiyi etkileyen depremlerde 563 kişi hayatını kaybetmişti.

"Pasifik Ateş Çemberi" olarak adlandırılan, deprem ve volkan kuşağında yer alan Endonezya'da, 26 Aralık 2004'te 9,1 büyüklüğündeki deprem ve ardından oluşan tsunami sonucu bölgedeki diğer ülkeleri de kapsayan geniş bir alanda 230 bin kişi ölmüştü.

Muhabir: Selman Tür