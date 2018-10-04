Endonezya'da Gamalama Yanardağı faaliyete geçti

ANKARA (AA) - Endonezya basınındaki haberlere göre, ülkenin Doğu Cava Bölgesi'ndeki Gamalama Yanardağı'nda patlamalar meydana geldi.

Yanardağdan püsküren kül ve dumanın yaklaşık 2 kilometrelik yüksekliğe kadar çıktığı belirtildi.

Gamalama Yanardağı'nda son olarak geçen ay bir patlama meydana gelmiş, tedbir nedeniyle yanardağ çevresinde yaşayan 1500 kişi güvenli bölgelere yerleştirilmişti.

Yaklaşık 17 bin 500 adadan oluşan bir ülke olan Endonezya'da 129 aktif yanardağ bulunuyor.

Muhabir: Adem Şalvarcıoğlu