Endonezya'da çevrecilerden hükümete 'hava kirliliği' davası

CAKARTA (AA) - Endonezya basında çıkan haberlere göre, bir grup çevreci aktivist, başkent Cakarta'da artan hava kirliliğinin azaltılmasında tedbirlerin artırılması ve ihlallere karşı katı kuralların uygulanması amacıyla hükümete dava açma kararı aldı.

Güneydoğu Asya’da bölgenin en kirli havasına sahip kentlerin başında gelen Cakarta’da, geçen ay havadaki zararlı parçacık miktarını ölçen PM (Partikül Madde) 2,5 oranının 240'a ulaşması, çevrecileri harekete geçirdi.

Kamu çalışanı, sanatçı ve iş adamlarının yer aldığı 30’dan fazla çevreci aktivistin, hükümeti hava kirliliği konusunda harekete geçirmek ve mevcut politikaların geliştirilmesi amacıyla Devlet Başkanı, içişleri, sağlık ve çevre bakanlıklarının yanı sıra Cakarta, Banten ve Batı Cava idarecilerine dava açacağı belirtildi.

Davadan sorumlu Cakarta Hukuk Enstitüsünde görevli avukat Ayu Eza Tiara yaptığı açıklamada, söz konusu hukuki girişimin, var olan politikaların geliştirilmesi ve kirliliği önleme konusunda etkili adımlar atılması yönünde hükümeti hareket geçirmesini umduklarını ifade etti.

Mevcut uygulamaların yetersiz olduğuna işaret eden Tiara, hava kalitesi endeksine göre, başkentte haziran ayının son haftasında, hava kirliliğinin "çok sağlıksız" olarak nitelendirilen kırmızı seviyelerde olduğunu dile getirdi.

Cakarta’nın hava kirliliğinde, başlıca trafik olmak üzere kömür yakıtlı enerji santralleri ve atık yakma tesisleri etkili olurken, hükümetin hava kirliliğini etkileyen nedenleri görmezden geldiği ve gerekli önlemleri almadığı eleştirileri yapılıyor.

Öte yandan, haziran ayındaki artan hava kirliliğine dikkat çekmek amacıyla sosyal medya kullanıcılarının, başkentin haziran ayı ve geçen yıla ait fotoğraflarının paylaştığı görülüyor.

Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) zararlı eşik olarak kabul ettiği partikül hava endeksi PM 2,5’in zaman zaman üç dört katına yükselerek dünyanın en kirli şehirler listesinde üst sıralara çıkan Cakarta’da, hava kirliliği aşırı trafiğe bağlanıyor.

DSÖ, yıl boyunca hava kirliliği ortalaması uluslararası standartların üstünde çıkan Cakarta’da bu duruma uzun süreli maruz kalmanın, ciddi sağlık riski oluşturabileceği uyarısında bulunuyor.

10 milyondan fazla nüfusuyla Güneydoğu Asya'nın en kalabalık şehirlerinden olan Cakarta'da, her gün ortalama 19 milyona yakın motorlu araç trafiğe çıkıyor.

Muhabir: Mahmut Atanur