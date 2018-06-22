En yüksek viyadük inşaatına yolcu ilgisi

KONYA (AA) - ABDULLAH DOĞAN - Konya'nın Hadim ilçesinde, Toros Dağları'nda yapımına başlanan ve Türkiye'nin en yüksek ayak uzunluğuna sahip Eğiste Viyadüğü ihtişamıyla dikkati çekiyor.

Türkiye'nin prestijli projelerinden biri, Konya-Hadim-Taşkent ile Karaman'ın Sarıveliler-Başyayla-Ermenek ilçelerini birbirine bağlayan Hadim Devlet Yolu'nda yükseliyor.



Konya ile Antalya'yı birbirine bağlayacak alternatif güzergahtaki karayolunda 2016 sonunda yapımına başlanan Eğiste Viyadüğü projesinde çalışmalar aralıksız sürüyor.

Hadim Devlet Yolunun Eğiste Deresi geçişinde halihazırda kullanılan yolda yapımı devam eden viyadük, 4 bin 400 metre uzunluğundaki kesiminin yüzde 8 olan boyuna eğimini yüzde 2,30 mertebesine düşürecek.

Böylelikle dik yokuş ve keskin virajla aşılan Eğiste Deresi'nde ulaşımı önemli ölçüde rahatlatacak proje ile mesafe 4 bin 400 metre kısalacak.

- Türkiye'nin en yükseği olacak



AA muhabirinin, Karayolları Genel Müdürlüğünden edindiği bilgiye göre, Eğiste Viyadüğü'nün inşaatı, yüklenici firmaya iş yerinin 29 Aralık 2016'da teslim edilmesiyle başladı.



Karayolları Konya 3. Bölge Müdürlüğü yol ağında bulunan Toroslar üzerindeki Hadim Devlet Yolu'nda yapımı süren viyadük, yolun 60,9 ila 62,3. kilometreleri arasında toplam bin 372 metre uzunluğunda projelendirildi.

Viyadük, 12,50 metre gabarili çift yol platformunda inşa edilerek, duble gidiş-geliş yol özelliğiyle faaliyet gösterecek. 42 ila 166 metrelik 8 orta ayak üzerinde inşa edilecek viyadük, bu özelliğiyle "Türkiye'nin en yüksek ayaklı köprüsü" olacak.

Eğiste Viyadüğü'nde, 400 bin metreküp kazı, 140 bin metreküp beton, 48 bin ton demir/donatı imalatı gerçekleştirilecek.

Yapım çalışmaları 250 kişilik personelle aralıksız sürdürülen viyadüğün hizmete alınmasıyla, Türkiye'nin kuzey-güney aksının önemli arterlerinden Konya-Hadim-Taşkent-Alanya güzergahındaki trafikte, zaman tasarrufu, seyahat konforu ve sürüş güvenliğinin arttırılması amaçlanıyor.

Yol standartlarının yükseltilmesiyle ekonomiye de önemli oranda katkı sağlayacak, 229 milyon 472 bin 975 lira sözleşme bedelli projenin 2020'de tamamlanması planlanıyor.

- "Görenler ihtişamından etkileniyor"

Hadim Belediye Başkanı Ahmet Hadimioğlu, yaptığı açıklamada, inşaatın bölgeye heyecan getirdiğini söyledi.

Projenin biran evvel bitmesi ve hizmete açılmasını sabırsızlıkla beklediklerini anlatan Hadimioğlu, "Türkiye'nin prestijli projelerinden birinin bölgemizde yapılması gurur verici. Çalışmaların hızla yürüdüğünü görenler ilgiyle takip ediyor. Yoldan geçenler, araçlarını park edip şantiyedeki çalışmaları izliyor. Yükselen ayakları görenler ihtişamından etkileniyor. Öylesine heybetli ki gören bir daha bakıyor. Bakmadan geçen yok gibi. Çevreden de buraya hususi gelenler oluyor." diye konuştu.

Konya'dan Ermenek ilçesine giden Mehmet Gümrah da güzergahı sıklıkla kullandığını belirterek, "Ortalama her ay buradan geçiyorum. Tabii zamanla yükseldiğini görüyoruz. Burada göğe yükselen viyadük çalışmalarını izlemek gurur veriyor. Memleketimize bu hizmeti kazandıranlara teşekkür ediyorum." dedi.



