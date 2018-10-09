En kanlı terör saldırısının failleri cezasız kalmadı

ANKARA (AA) - TANJU ÖZKAYA - Türkiye, 10 Ekim 2015'te, Ankara Garı önünde yaşanan, tarihinin en kanlı saldırısıyla sarsıldı.

"Emek, Barış ve Demokrasi Mitingi" için farklı illerden gelen yüzlerce kişinin toplandığı Ankara Garı önünde, terör örgütü DEAŞ mensubu iki canlı bombanın gerçekleştirdiği saldırıda, 100 sivil yaşamını yitirdi.

Ülkede, en çok sivil ölümle sonuçlanan terör eylemi olarak tarihe geçen kanlı saldırının üzerinden 3 yıl geçti.

Türkiye'nin siyasi tarihi açısından birçok önemli gelişmenin yaşandığı 2015'te, terör örgütleri PKK ile DEAŞ, sivilleri hedef alan saldırılar gerçekleştirdi.

Şanlıurfa'nın Suruç Belediyesi Kültür Merkezinin bahçesinde, 20 Temmuz 2015'te, basın açıklaması yapan gruba düzenlenen "canlı bomba" saldırısında 34 kişi hayatını kaybetti.

Katliamın etkisi devam ederken, 10 Ekim'de, bu sefer Ankara Garı'nda kanlı yüzünü gösteren DEAŞ, yine sivilleri hedef aldı.

İki canlı bombanın, üzerlerindeki bombayı infilak ettirdiği saldırıda, ikisi çocuk 100 kişi yaşamını yitirdi, 391 kişi de yaralandı.

- Üç gün ulusal yas ilan edildi

İç savaşın sürdüğü Suriye'den Türkiye'ye yönelik saldırılara karşı önlem almak için sınır hattına asker ve mühimmat sevkiyatı yapıldı.

Bunun üzerine, aralarında bazı HDP ve CHP'li milletvekillerinin de bulunduğu sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla "Barış Bloku" kuruldu.

"Suriye'de savaşa son, Türkiye'nin Suriye'ye müdahalesine hayır" sloganıyla bildiriler yayınlayan blok, ilk toplantısını 10 Temmuz 2015'te İstanbul'da düzenledi.

Bu tarihten itibaren miting, protesto ve yürüyüşler yapan blok, 10 Ekim 2015'te Ankara Sıhhiye'de "Emek, Barış, Demokrasi Mitingi" düzenleyeceklerini açıkladı.

Bu oluşumu destekleyen HDP, DİSK, KESK, TMMOB ve TTB'den de mitinge katılım için çağrı yapıldı.

Katılımcılardan, mitingin yapılacağı Sıhhiye Meydanına gelmeden önce Ankara Garı önünde toplanmaları istendi.

Türkiye'nin farklı illerinden Ankara'ya gelenler, gar kavşağının önünde buluştu.

Saatler 10.04'ü gösterdiğinde üç saniye arayla iki patlama meydana geldi.

DEAŞ'lı iki teröristin, üzerlerindeki bombaları infilak ettirmesi sonucu, ikisi çocuk 100 kişi hayatını kaybetti, 20'si çocuk 391 kişi de yaralandı.

Saldırıyı terör örgütü DEAŞ üyesi Yunus Emre Alagöz ile Suriye uyruklu bir teröristin gerçekleştirdiği tespit edildi.

Yaşamını yitirenler için üç gün ulusal yas ilan edilirken, mitingi düzenleyen sendika ve meslek odaları da grev kararı aldı.

- Failler cezasız kalmadı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının terör saldırısıyla ilgili hazırladığı iddianame, 13 Temmuz 2016'da, Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, İlhami Balı, Deniz Büyükçelebi, Edremit Türe, Yakub Şahin, Hakan Şahin, İbrahim Halil Alçay, Resul Demir, Hacı Ali Durmaz, Hüseyin Tunç, Abdülmubtalip Demir, Talha Güneş, Mehmet Kadir Cebael, Metin Akaltın, Savaş Yıldız, Burak Ormanoğlu, Suphi Alpfidan, Hasan Hüseyin Uğur, Bayram Yıldız, Kenan Kutval, Ahmet Güneş, Abdulhamit Boz, Cebrail Kaya, Ömer Deniz Dündar, Muhammet Zana Alkan, Walentina Slobodjanjuk (Kazakistan vatandaşı), Mustafa Delibaşlar, Mehmedin Baraç, Nihat Ürkmez, Nusret Yılmaz, Kasım Dere, Yakup Selağzı, Erman Ekici, Yakup Karaoğlu, Yakup Yıldırım, Esin Altıntuğ ve Hatice Akaltın şüpheli olarak yer aldı.

İlk duruşması, 7 Kasım 2016'da görülen dava, 3 Ağustos 2018'de karara bağlandı. Bu süreçte 55 celse gören mahkeme, 545 müşteki ile 26 tanık beyanı aldı.

Mahkeme, sanıklardan Abdülmubtalip Demir, Talha Güneş, Metin Akaltın, Yakub Şahin, Hakan Şahin, İbrahim Halil Alçay, Resul Demir, Hacı Ali Durmaz ve Hüseyin Tunç'u, "anayasal düzeni ihlal" suçundan 1'er, "100 kişiyi kasten öldürme" suçundan da 100'er kez olmak üzere toplam 101'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırdı.

Söz konusu sanıkları 20'si çocuk 391 kişiyi öldürmeye teşebbüs suçundan 10 bin 557'şer yıl hapis cezasına da çarptıran mahkeme, bu sanıklardan bazılarına başka suçlardan ayrıca hapis ve adli para cezası verdi.

Sanıklardan Burak Ormanoğlu, Suphi Alpfidan, Mehmedin Baraç, Nihat Ürkmez ve Yakup Karaoğlu'na "silahlı terör örgütüne üye olmaktan" 12 yıl hapis cezası veren mahkeme, aynı suçtan yargılanan sanıklar Esin Altıntuğ (Durgun), Hatice Akaltın, Yakup Yıldırım ve Abdulhamit Boz'u ise 7 yıl 6'şar ay hapse mahkum etti.

"Silahlı terör örgütü yöneticisi olmak" suçundan 18 yıl hapisle cezalandırılan sanık Erman Ekici'nin ayrıca "anayasal düzeni ihlal", "100 kişiyi kasten öldürme" ve 20'si çocuk 391 kişiyi öldürmeye teşebbüs suçlarından da yargılanması için suç duyurusunda bulunulması kararlaştırıldı.

Firari sanıklar İlhami Balı, Savaş Yıldız, Edremit Türe, Deniz Büyükçelebi, Yakup Selağzı, Kasım Dere, Nusret Yılmaz, Mustafa Delibaşlar, Walentina Slobodjanjuk, Muhammet Zana Alkan, Ömer Deniz Dündar, Cebrail Kaya, Ahmet Güneş, Kenan Kutval, Bayram Yıldız ve Hasan Hüseyin Uğur hakkındaki dosyaların ayrılmasına, yargılama sırasında ölen sanık Mehmet Kadir Cabael hakkında açılan davanın ise düşürülmesine karar verildi.

Hüküm verilen sanıklar hakkında, takdir indirimi yapılmadı.