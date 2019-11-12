En çok izmarit toplayan çeyrek altın ile ödüllendirilecek
Nevşehir Belediyesi Tarafından Dünyadaki Ölüm Sebeplerinin Başında Gelen Ve Aynı Zamanda Çevreye Verdiği Zarar Dolayısıyla Çevre Kirliliğine Yol Açarak Çevredeki Canlı Ve Bitkilerin Yaşamları İçin Risk Oluşturan Sigara Konusunda Dikkat Çekmek Amacıyla Ödüllü Sigara İzmariti Toplama Kampanyası Başlatıldı. Kampanya Çerçevesinde En Çok İzmarit Toplayanlara Çeyrek Altından Kitaba, Formadan Fidana Çok Sayıda Hediye Dağıtılacak.
Nevşehir Belediyesi tarafından dünyadaki ölüm sebeplerinin başında gelen ve aynı zamanda çevreye verdiği zarar dolayısıyla çevre kirliliğine yol açarak çevredeki canlı ve bitkilerin yaşamları için risk oluşturan sigara konusunda dikkat çekmek amacıyla ödüllü sigara izmariti toplama kampanyası başlatıldı. Kampanya çerçevesinde en çok izmarit toplayanlara çeyrek altından kitaba, formadan fidana çok sayıda hediye dağıtılacak.
Daha temiz, sağlıklı ve yaşanabilir bir kent için bir süre önce ‘Temiz Şehir Nevşehir’ kampanyasını başlatan Nevşehir Belediyesi, her yıl milyonlarca insanın yaşamına mal olarak çevreye ciddi zarar veren sigara konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla yeni bir projeyi daha hayata geçiriyor. Proje çerçevesinde; 10 gram izmarit getirene kişi adına fidan dikimi, 50 gram izmarit getirene sinema bileti, 100 gram izmarit getirene başkan imzalı kitap, 200 gram izmarit getirene Nevşehir Belediyespor forması, en çok izmarit getiren ilk 50 kişiye Belediye Başkanı Rasim Arı ile yemek ve en fazla izmarit getiren kişiye çeyrek altın hediyesi verilecek.
“İzmariti en çok getiren çeyrek altın alacak”
Nevşehir Belediyesi tarafından başlatılan kampanya çerçevesinde izmarit getiren vatandaşlara çeşitli hediyeler verilecek. Bu kapsamda en çok izmarit getiren bir kişiye her ay bir çeyrek altın hediye edilecek. Belediye Başkanı Rasim Arı, “Şimdi bu kampanya için özendirmek gerekiyor. Bu kampanya kapsamında da biz dedik ki 10 gram izmarit getiren her kardeşimize bir fidan dikelim. 50 gram izmarit getiren vatandaşlarımıza bir sinema bileti takdim ediyoruz. 100 gram izmarit getirenlere imzalı kitap hediye ediyoruz. 200 gram izmarit getiren kardeşlerimizle akşam yemeği yiyeceğiz. En çok izmarit getiren kardeşimize ise bir tane çeyrek altın hediye ediyoruz. Bu kampanyayı her ay aynı şekilde devam ettireceğiz. Bu kampanyaya ilgi duyan tüm hemşerilerimize teşekkür ederim” şeklinde konuştu.
|İmsak
|05:49
|Güneş
|07:13
|Öğle
|12:30
|İkindi
|15:13
|Akşam
|17:37
|Yatsı
|18:57