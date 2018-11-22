En çok atık kağıt toplayan okullar bisikletle ödüllendirilecek

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Belediyesi, öğrenciler arasında çevre ve ambalaj atıklarını toplama bilinci oluşturulması amacıyla "Okullar Arası Kağıt Toplama" Yarışması düzenledi.

Belediyeden yapılan açıklamada, Temizlik İşleri Müdürlüğünce geri dönüşümü özendirme ve çevre bilinci kazandırılması amacıyla düzenlenen yarışmada, en çok atık kağıt toplayan okulların bisiklet ile ödüllendireceği belirtildi.

Açıklamada, okulların, topladıkları atık kağıtları 14-18 Ocak 2019 ve 10-14 Haziran 2019 tarihlerinde teslim edeceği kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, dereceye giren okullarda en çok kağıt toplayan birinci okula 3, ikinciye 2, üçüncüye bir bisiklet verileceğini aktardı.