"En az 100 yıllık bir geleceğimizi oylayacağız"

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, 24 Haziran Pazar günü yapılacak seçim için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti milletvekili adaylarına destek çağrısında bulundu.

Seçen, yaptığı yazılı açıklamada, hafta sonu yapılacak seçimin Türkiye'nin geleceği açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

Türkiye'nin daha da güçlenerek kalkınmasının istikrar ile mümkün olabileceğini dile getiren Seçen, şunları kaydetti:

"Yapılacak seçimde, sadece önümüzdeki 5 yıllık dönemi değil, en az 100 yıllık bir geleceğimizi de oylayacağız. Ülkemiz için bir milat niteliğindeki bu seçimde üzerinize düşeni yerine getireceğinize inancım tam. Aziz Nevşehirliler, üç dönemdir AK Parti dediniz, pazar günü de Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk başkanı yapmak ve güçlü millet, güçlü meclis, güçlü devlet için adaylarımızı da milletvekili olarak Ankara'ya göndermek için desteğinizi bekliyoruz."