Emre Gölü, Frigya turizmini canlandırıyor

AFYONKARAHİSAR (AA) - ARİF YAVUZ - Afyonkarahisar, Kütahya ve Eskişehir arasında yer alan 3 bin yıllık Frig Vadisi'nin cazibe merkezi Emre Gölü'nde, iki yıldır devlet-özel sektör eliyle yapılan yatırımlarla yerli ve yabancı turistlere sunulan doğa ve spor aktiviteleri büyük ilgi görüyor

Vadi, İhsaniye ilçesindeki uzantıları arasında yer alan kaya yerleşimleri, anıt mezarlar ve peri bacalarıyla özellikle ilkbahar ve yaz aylarında ziyaretçi akınına uğruyor.

Bölgenin jeolojik yapısına bağlı olarak tüf kayalık arazideki şekillenen Emre Gölü de son yıllarda yapılan yatırımlar kapsamında, etrafına kurulan tesisin yanı sıra "Kral Midas" kayığı, kanolar, ATV'ler, bisikletler, atlı faytonların da kullanıldığı farklı etkinliklerle Frig Vadisinin en önemli uğrak noktası olarak dikkati çekiyor.

Emre Gölü'ndeki tesisin işletmecisi Mustafa Gökmen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Frigya'nın 3 bin yıllık tarihi ve doğasıyla turizm açısından önemli potansiyeli bulunan bir bölge olduğunu söyledi.

Tesisin, İhsaniye Kaymakamlığınca turizm projesi kapsamında 2 yıl önce gölün kıyısına kurulduğunu belirten Gökmen, şöyle konuştu:

"Göl kenarındaki işletmemize devlet ve özel sektör iş birliğiyle yatırımlar yapmaya devam ediyoruz. Geçen yıl tesis içerisinde göle nazır restoran, kameriye ve görsel olarak ilgi çeken dekoratif eserler yaptırdık. Yine yakın bir zamanda göle büyük bir tekne almayı ve sahilde yüzen kameriyeler oluşturmayı planlıyoruz. Bunun yanında ATV'ler ile Frig Vadisi'nde oluşturduğumuz rotalarda safari turlarına başlayacağız."

Gökmen, Frig Vadisi ve Emre Gölü'nün ilkbahar ve yaz aylarında daha çok ziyaretçi akına uğradığına işaret ederek, zaman içerisinde farklı konseptlerle bölgedeki turizmi daha da canlandırmayı amaçladıklarını vurguladı.

- "İkinci Kapadokya" olarak adlandırılıyor

Tesiste, kış aylarında yeni bölümlerin oluşturulduğuna dikkati çeken Gökmen, sözlerini şöyle sürdürdü:

"2019 sezonunu açtık ve yoğun bir ilgiyle karşılaştık. Yerli ve yabancı turistler, Frigya'yı genellikle bahar ve yaz aylarında geziyor. Misafirlerimizin hepsi buradan memnun ayrılıyor. Hatta, 'İkinci Kapadokya' olarak adlandıranlar oluyor. İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere Türkiye'nin her noktasından insanlar, burayı ziyaret ediyor. Geçen yıl da çok büyük ilgi vardı. İlk yılki eksiklerimizi bu yıl giderdik. Frigya'ya geçen yıla göre iki kat yerli ve yabancı turist bekliyoruz."

Vadiyi ziyaret eden turistlerden Servet Yaşar da Frig Vadisi ile Emre Gölü'ne belirli aralıklarla geldiğini dile getirerek, yatırımlarla bölgenin çehresinin değiştiğini anlattı.

- "Göl kenarında çok farklı etkinlikler bulunuyor"

Gölün kıyısında kurulan tesisteki aktiviteleri çok beğendiğini aktaran Yaşar, şunları kaydetti:

"Buraya gelen misafirler için Frigya içerisinde gezilecek farklı noktaların yanı sıra göl kenarında da çok farklı etkinlikler bulunuyor. Bahar ayı olması dolayısıyla bugün tesisin etrafındaki araç yoğunluğundan dolayı alana girmekte zorlandık. Havalar daha da ısındıkça burası çok fazla ilgi görecektir."

Ercüment Ayva da Frig Vadisi ile Emre Gölü'nde tarih ve doğa turizminin yanı sıra ATV, bisiklet ve faytonun da bulunmasının güzel bir imkan olduğunu ifade etti.