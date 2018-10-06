ANKARA (AA) - Başkentteki özel bir okulda Empati Günü etkinliği düzenlendi.

Öğrencilerin empati becerisini geliştirmek, farklılıklara karşı duyarlılık uyandırmak amacıyla öğrenci, öğretmen, idareciler ve veliler yer değiştirdi. Öğrenciler, öğretmen ve personelin, öğretmenler de öğrencilerin yerine geçerek birbirlerinin duygularını anlamaya çalıştı.

Okul idarecileri de çalışanların yerine geçerek onlarla empati kurdu.

Okul idarecileri, Empati Günü dolayısıyla farklı kurum ve kuruluşlara da ziyaretlerde bulundu.



