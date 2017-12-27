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Emniyetten yılbaşı öncesi 81 ilde alkol operasyonu

Yılbaşı öncesinde 81 ilde alkollü içki kaçakçılığı ve sahteciliğinin önlenmesine yönelik operasyon kapsamında aranan 21 kişi yakalandı.

27 Aralık 2017 Çarşamba 18:15
Emniyetten yılbaşı öncesi 81 ilde alkol operasyonu
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ANKARA (AA) - Yılbaşı öncesinde 81 ilde alkollü içki kaçakçılığı ve sahteciliğinin önlenmesine yönelik operasyon kapsamında aranan 21 kişi yakalandı.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde ülke genelinde 7 bin 85 personel ve 2 bin 329 ekiple "Alkol" adlı operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında 3 bin 568 iş yerinde yapılan arama ve denetimlerde, 228 şüpheli hakkında idari idari işlem yapıldı, aranan 21 kişi yakalandı.

Denetimlerde, 11 bin 366 şişe kaçak ve sahte içki, 4 bin 652 litre sahte alkollü içki, 5 bin 89 paket kaçak sigara, 794 sahte bandrol, 483 boş şişe ve 30 mükerrer kullanıma uygun kapüşon, 24 bin 415 içi tütünle doldurularak sigara haline getirilen makaron, 20 tabanca, 15 ruhsatsız tüfek ve bunlara ait 494 mermi, 634 cinsel içerikli hap, bir miktar uyuşturucu madde ve 3 sikke ele geçirildi.

Uygulamalar sırasında iş yeri açma belgesi ve tütün mamulleri ve alkollü içki satış izin belgesinin olmadığı tespit edilen 68 iş yerine 377 bin 897 lira idari para cezası uygulandı.

Muhabir: Cankut Taşdan

Anahtar Kelimeler:
Alkol OperasyonuAlkollü Içki KaçakçılığıTürkiyeYılbaşı
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