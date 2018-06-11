Emniyetten vatandaşa hırsızlık uyarısı

YOZGAT (AA) - Sarıkaya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan Ramazan Bayramı tatili öncesinde vatandaşları olası hırsızlık olaylarına karşı broşürlü uyardı.

Esnafa ve vatandaşlara broşür dağıtın polisler, olası hırsızlık olaylarına karşı dikkatli olmalarını ve gerekli tedbiri almalarını istedi.

Emniyet ekiplerince dağıtılan broşürde şu bilgiler yer aldı:

"Evden çıkarken kapıyı çekip çıkmak yerine mutlaka kilitleyerek çıkılması gerekir. Kapılarda çift kilit bulundurulmasına ve geceleri kapı arkalarındaki emniyet zincirinin takılı olmasına dikkat edilmeli, ana kilit sistemi mümkünse daha güvenli olan aynalı çelik kilit sistemi ile değiştirilmelidir. İlk risk apartmanın ana giriş kapısının güvensiz olması ve herkesin buradan rahatça girmesiyle başlar. Bu nedenle apartman giriş kapıları hidrolik yay ile sürekli kapanacak şekilde ayarlanmalı, açık bırakılmamalıdır. Balkon kapısı ve pencerelerinin sağlam demir parmaklıklı olmasına dikkat edilmelidir. Balkon kapıları ve pencereler evde yokken açık bırakılmamalıdır. Pencere koluna ilaveten birde pencereye kilit takılması güvenliği arttıracaktır. Mahalle sakinleri şüpheli şahısları polise bildirmelidir."