Emniyet'ten Trafik Haftası etkinlikleri

ANKARA (AA) - Atılım Üniversitesi öğrencileri, Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında trafik güvenliği konusunda bilgilendirildi.
Vatandaşların trafik güvenliği konusunda bilgilendirilmesi amacıyla 4-10 Mayıs'ta kutlanan Trafik Haftası kapsamında, Emniyet Genel Müdürlüğünce Atılım Üniversitesi yerleşkesinde etkinlik düzenlendi.
Trafik polislerinin konuk edildiği etkinlikte, yerleşke bahçesine kurulan stantlarda Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Hizmetleri Başkanlığınca hazırlanan broşür ve materyaller öğrencilere dağıtıldı.
Öğrenciler, emniyet kemeri simülasyon aracına binerek, kemersiz bir araçta kaza yapmanın sonuçlarını tecrübe etti.
Stant başındaki polislerden güvenli trafik konusunda bilgi alan öğrenciler, hız sınırı tespit aracı ile trafik polisi motosikletlerine de binerek hatıra fotoğrafı çektirdi.
Trafik Haftası'ndaki farklı etkinlikler 10 Mayıs'a kadar devam edilecek.