Emniyetten sürücülere

ANKARA (AA) - Emniyet Genel Müdürlüğünce, geçen yıl meydana gelen trafik kazalarının yüzde 83,5'inin açık hava şartlarında olduğu belirtilerek, sürücülere yaz aylarında daha dikkatli olmaları yönünde uyarıda bulunuldu.

Emniyet Genel Müdürlüğünün sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, geçen yıl trafik kazalarının yüzde 83,5'inin açık hava şartlarında meydana geldiği belirtildi.

Kazaların yüzde 10,5'inin yağmurlu, yüzde 3,3'ünün karlı ve yüzde 3,2'sinin sisli havada olduğuna işaret edilerek, yaz aylarında daha dikkatli olmaları için araç sürücüleri uyarıldı.