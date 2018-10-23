Emniyetten okullarda bilgilendirme

ANKARA (AA) - Beypazarı Emniyet Müdürlüğü ekipleri, trafik, evde güvenlik ve yabancılara karşı davranış şekilleriyle ilgili çocukları bilgilendirmeye başladı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri bilgilendirme çalışması kapsamında, Faruk Kefelioğlu ile Halide Edip Adıvar anaokullarında öğrencilerle bir araya geldi.

Emniyet Müdürü Selçuk Yıldız, okul güvenliğinin önemine dikkat çekti.

Bilgilendirmeye anaokullarından başladıklarını ifade eden Yıldız, ilkokul, ortaokul ve liselerde de çalışma yapacaklarını kaydetti.

Bu arada eğitim çalışmaları kapsamında öğrencilere bilgilendirici metaryaller de dağıtıldı.