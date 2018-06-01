Emniyetten okul çevrelerine sıkı denetim

ANKARA (AA) - Gençlerin ve çocukların zararlı faaliyetlerden uzak tutulması ve eğitim öğretimin güvenli bir ortamda sürdürülmesi amacıyla yurt genelinde 14 bin 993 personelin katılımıyla okul çevrelerinde denetim yapılıyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda 81 ilde sabah saatlerinde eş zamanlı olarak okul, park ve öğrencilerin yoğun bulunduğu alanlarda "Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Uygulama" başlatıldı.

Bu yıl altıncısı yapılan uygulamaya, Asayiş, Çocuk, Narkotik Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele ve Özel Harekat şube müdürlüklerinden 4 bin 738 ekipte görevli 14 bin 993 personel katıldı.

Ekiplerce, okul çevrelerindeki parklar, metruk binalar, alkol ve tütün mamulleri satışı yapan dükkanlar, iddaa ve ganyan bayileri, kahvehaneler, internet kafeler ve oyun salonları denetleniyor.

Ayrıca, okul servis araçları, şoför ve rehber personel de Karayolları Trafik Kanunu ve Okul Servis Araçları Yönetmeliği kapsamında inceleniyor.

Uygulamayla, çocuk ve gençlerin uyuşturucu madde kullanımı ile terör kaynaklı ideolojik faaliyetlerden uzak tutulması ve eğitim öğretimin güvenli bir ortamda sürdürülmesine katkı sağlanması amaçlanıyor.

- Başkentteki denetimler

Uygulama kapsamında Ankara'da yapılan denetimlerde de 231 ekipte görevli 571 polis görev aldı.

Altındağ ilçesindeki uygulamada, okul önlerinde bulunan kişilerin kimlikleri kontrol edildi, üstleri arandı.

Ayrıca yoldan geçen araçlarda arama yapan ekipler, sürücülerin ve araçların belgelerini kontrol etti.