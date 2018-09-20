Emniyetten öğrenci ve ailelerine uyarıcı broşür

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve Toplum Destekli Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından otogar ve tren garında oluşturulan stantlarda, üniversite öğrencileri ve aileleri için hazırlanan uyarıcı broşürler dağıtılıyor.

Emniyet Müdürlüğü tarafından toplumda sürdürülebilir barış ve huzur ortamını sağlamak için başta terör olmak üzere şiddete yönelen aşırılıkların önlenmesi, terör ve suç örgütlerinin propaganda alanlarının daraltılması, eleman kazanımlarının engellenmesine yönelik bilgilendirme ve önleme faaliyetleri kapsamında uyarıcı el broşürleri hazırlatıldı.

Eskişehir'de yeni eğitim ve öğretim yılında kente gelen üniversite öğrencileriyle ilk temas noktaları olarak değerlendirilen otogar ve tren garında "El Ele Güvenli Geleceğe" projesi kapsamında görevli polis ekipleri yaklaşık 10 bin kişiye broşür dağıttı.

Uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar, polis ekiplerine teşekkür etti.