Emniyetten

ANKARA (AA) - Ankara Emniyet Müdürlüğünden, üniversite öğrencilerinin fişlendiği iddiasına ilişkin, "Yapılan işlem, adli mercilerce haklarında soruşturma başlatılan öğrencilerle ilgili olarak mer'i mevzuat gereği üniversite yönetimlerinin ve Kredi Yurtlar Genel Müdürlüğünün bilgilendirilmesinden ibarettir." açıklamasında bulunuldu.
Açıklamada, "Yapılan işlem, adli mercilerce haklarında soruşturma başlatılan öğrencilerle ilgili olarak mer'i mevzuat gereği üniversite yönetimlerinin ve Kredi Yurtlar Genel Müdürlüğünün bilgilendirilmesinden ibarettir." ifadesi kullanıldı.