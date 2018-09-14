Emniyetten

KAYSERİ (AA) - Kayseri Toplum Destekli Polislik (TDP) Şube Müdürlüğü tarafından "Dilenciliği Meslek Edindirmeyelim" projesinin değerlendirmesi ve kapasitesinin arttırılmasına yönelik yerel yönetim toplantısı düzenlendi.

TDP Şube Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, şubenin konferans salonunda gerçekleştirilen toplantıda konuşan İl Emniyet Müdür Yardımcısı Mahir Kenanoğlu, dilencilikle alakalı kent merkezinde polis ekiplerinin çalışma yaptığını ifade etti.

Yol ve kavşaklarda motorize polis ekiplerinin uygulama yaptığını belirten Kenanoğlu, 155 Polis İmdat Hattı'na gelen her türlü ihbarın etkin bir şekilde değerlendirildiğini ve anında müdahale edildiğini ifade etti.

TDP Şube Müdürü Özcan Erdoğdu ise toplantıya katılan kurum temsilcilerine hukuki mevzuat, idari işlemler, bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Program, toplantıya katılan kurum ve kuruluşların görüş ve önerileri alındıktan sonra sona erdi.



























