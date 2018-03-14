Emniyetten başarılı öğrencilere ödül

ANKARA (AA) - Ankara Emniyet Müdürlüğünce, Altındağ ilçesindeki iki ortaokulda başarılı öğrencilere kışlık giyecek hediye edildi.
Altındağ ilçesindeki iki ortaokulda "Bir Dilek Tut 2" projesi kapsamında gerçekleştirilen etkinlikte, başarılı öğrenciler kışlık giyeceğe kavuştu.
Etkinliğe Emniyet Genel Müdür Selami Altınok'un eşi Gülhan Altınok ve Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz'ın eşi Fulya Yılmaz'da katıldı.
Proje kapsamında daha önce de 7 merkez ilçede eğitim gören başarılı yaklaşık 400 öğrenci ödüllendirilmişti.