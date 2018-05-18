Emniyette görev değişimi

ANKARA (AA) - Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanı Akın Karatay Teftiş Kurulu emrine alınırken, yerine Siber Daire Başkanı Akın Zaimoğlu atandı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun onayı ile İstihbarat Daire Başkanı Karatay Emniyet Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı emrine alınırken, yerine ise Siber Daire Başkanı Zaimoğlu getirildi.

Boşalan Siber Daire Başkanlığına ise aynı dairede başkan yardımcısı olarak görev yapan Erdal Çetinkaya'nın vekalet edeceği öğrenildi.



Muhabir: Aykut Karadağ, Sertaç Bulur