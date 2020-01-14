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Emniyetin 59 ilde düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında gözaltı sayısı 703 oldu
Emniyet Genel Müdürlüğünce son bir haftada 59 ilde yürütülen sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonlarında 703 kişi gözaltına alındı.
Genel 14.01.2020, 22:28
ANKARA (AA) - Emniyet Genel Müdürlüğünce (EGM) son bir haftada sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonlarında 703 kişi gözaltına alındı.
Operasyonların yapıldığı adreslerde bulunan ruhsatsız 42 tabanca ve tüfek ile 73 bin 795 liraya el konulurken, 703 şüpheli de gözaltına alındı.