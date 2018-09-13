Emniyet ve jandarma ekiplerinin başlattığı çalışmalar sürüyor

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde yanmış araç içinde 2 kişinin cesedinin bulunmasının ardından emniyet ve jandarma ekiplerinin başlattığı çalışma sürüyor.

İş adamı Mustafa Şahin Akkoç ve eşi Ayfer Akkoç'un, Nevşehir-Aksaray karayolunda bir sitedeki bağ evinden kaçırıldıkları yönünde emniyete ihbarda bulunulmasının ardından, Akkoç'a ait aracın Ağıllı köyü kırsalında yanmış bulunması ve içindeki cesetlerin de çifte ait olduğunun belirlenmesi sonrası başlatılan soruşturma çok yönlü devam ediyor.

Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, savcının olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi için Ankara Adli Kurumuna götürülen cesetlerin incelenmesinin bugün tamamlanması bekleniyor. Akkoç çiftinin yakınlarından alınan DNA örnekleri de karşılaştırılacak.

Otopside, her iki cesette de darp izlerine rastlandığı ayrıca çok sayıda gayrimenkulü bulunan, çeşitli sektörlerde faaliyet yürüten Akkoç'un ticari ilişkilerinin de incelendiğini öğrenildi.

Nevşehir Ağıllı köyünde dün hayvanlarını otlatmaya çıkaran bir çoban tarafından bulunan yanmış araç, jandarmaya haber verilmesinin ardından incelenmişti. Aracın ve içindeki cesetlerin, kentin tanınmış iş adamlarından Mustafa Şahin Akkoç ve eşine ait olduğu belirlenmişti.

Savcının incelemesinin ardından yanan araç, çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılmış, cesetler otopsi için Adli Tıp Kurumuna gönderilmişti.

Güncelleme Tarihi: 13 Eylül 2018, 15:27