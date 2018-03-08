Emniyet personeline kadına yönelik şiddetle mücadele eğitimi

ANKARA (AA) - Kadına yönelik şiddetle mücadele birimlerinde görevli 250 emniyet personeline uluslararası sözleşmeler, mevzuat ve karşılaşılan olaylarda yapılması gerekenler hakkında eğitim veriliyor.

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) Türkiye Temsilciliği ile İçişleri Bakanlığı arasında geçen yıl imzalanan "Kolluk Gücü Kapasite Geliştirme Eğitimleri İşbirliği Protokolü" kapsamında planlanan aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadele alanında görevli kolluk kuvvetlerine eğitim verilmesi projesi realize edildi.

Bu amaçla 81 il emniyet müdürlükleri ve polis okullarında özellikle kadına yönelik şiddetle mücadele birimlerinde çalışan 250 emniyet mensubuna hafta başında eğitim verilmeye başlandı.

Eğitimler sırasında personele konuyla ilgili uluslararası sözleşmeler, mevzuat ve karşılaşılan olaylarda yapması gerekenler anlatıldı.

Yarın sona erecek eğitime katılan emniyet personeli, daha sonra görevli oldukları birimlere giderek diğer meslektaşlarına yönelik kurslarda ders anlatacak.

Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele Şube Müdürü Tarıkhan Çetiner, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda yürüttükleri faaliyetleri anlattı.

Çetiner, yaptıkları çalışmalarda 6284 sayılı "Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun" kapsamında koruyucu ve önleyici tedbirler aldıklarını söyledi.

- Kadına yönelik şiddet, elektronik kelepçe önleniyor



Karşılaşılan çok ciddi olaylarda kimlik değişimi yöntemine başvurulduğunu anlatan Çetiner, "Elektronik kelepçe projesi, Adalet, Aile ve Sosyal Politikalar ve İçişleri Bakanlıkları iş birliğinde devam ediyor. İlk başladığında kapasite iki ildi, daha sonra 6 ile çıkarttık. İzleme kapasitesi Adalet Bakanlığı denetimli serbestlik alt yapısıyla orantılı olarak genişleyecek. Bu noktada ilgili bakanlıkların mutabakatıyla ülke geneline yaygınlaştırılması düşünülüyor. Somut olaylarda ciddi manada kadınları etkin koruduğumuzu gördük. İzmir ve Ankara'da olan iki olayda şiddet uygulama ihtimali olan erkek, kadına yaklaşmadan gerekli tedbirler alındı, erkek şahıs etkisiz hale getirildi ve cezaevine teslim edildi." diye konuştu.



Çetiner, elektronik kelepçe uygulamasının kadınlar üzerinde olumlu psikolojik etki yarattığını da vurguladı.

- "Sorumluluk sadece poliste değil"

Polis Akademisi Başkanlığı öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Seda Özyıldız ise kamunun güvenliğini sağlayan polislere verilecek eğitimlerin daha sonra toplumu da ulaşacağına inandığını belirterek kadına yönelik şiddetin, sadece polisin sorumluluğunda olmadığını, bütün devlet kurumlarının koordineli çalışması gerektiğini ifade etti.



Özyıldız, şiddet gören kadının, eşinden yeniden şiddet göreceğinden korktuğu için yardıma gelen polisi reddetmesi durumuyla ilgili şöyle konuştu:

"Bir kere şikayet geldiğinde, polis müdahale etmek durumunda. Ama eğer kadın şikayetçi değilse bunu Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığıyla ortak Şiddet Önleme ve İzleme Merkezlerine bildirmek zorunda. Bu sürecin hem kadına zarar vermemesi hem de sağlıklı yürümesi ve başarıya ulaşması için polisin bilinçli olması gerekiyor. Polisin çok daha eğitimli ve bilinçli olması gerekiyor ki karşıdaki vatandaşı da bilgilendirsin ve yönlendirsin. Zaten bizim de bu eğitimleri düzenleme amaçlarımızın başında bu geliyor."

Polis Akademisi Başkanlığında görevli Komiser Yardımcısı Cansu Çıtak ise kadına ve çocuğa yönelik şiddet olayıyla karşılaştıklarında bu durumdan etkilendiklerini belirterek, mağdurların psikolojilerine göre hareket ederek sorunu çözmeye çalıştıklarını anlattı.

Çıtak, uluslararası sözleşmelerin, mevzuatların ve olaylar karşısında davranış şekillerinin anlatıldığı eğitimlerde tecrübeli memurların verdikleri örneklerin çok faydalı olduğunu ifade etti.

Karabük Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünde görevli 25 yıllık polis memuru Gülgün Özdemir, kadına ve çocuğa karşı şiddet olaylarına empati yaparak yaklaşılmasıyla sorunun daha kolay çözüleceğini düşündüğünü kaydetti.

Eğitimin bir amacının da olaylar karşısında empati yapmayı öğrenmek olduğuna işaret eden Özdemir, eğitimin kendilerini profesyonelleştirdiğini söyledi.

Olaylara hep olumlu tarafından baktığını belirten Özdemir, karşılaştıkları kötü olaylarda olumlu bir yön bulup o yönde ilerlemeleri gerektiğine dikkati çekti.

Şube Müdürü Çetiner, eğitime katılan kadın personele çiçek vererek Dünya Kadınlar Gününü kutladı.

Polisler, Kuğulu Park yanındaki sabit uygulama noktasında kadın şoförlere çiçek dağıttı.