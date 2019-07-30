Emniyet Müdürü Çorumlu ve eşinden şehit ailesine ziyaret

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale İl Emniyet Müdürü Mahmut Çorumlu ve eşi Ebru Çorumlu, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında şehit olan özel harekat polisi Hakan Yorulmaz'ın ailesini ziyaret etti.

Emniyet Müdürü Çorumlu ve eşi, FETÖ'nün hain darbe girişimi sırasında Gölbaşı Özel Harekat Merkezi'ne düzenlenen hava saldırısında şehit düşen özel harekat polisi Yorulmaz'ın babası İsmail ve annesi Hamide Yorulmaz ile bir süre sohbet etti.

Çorumlu, ziyarette şehit Yorulmaz'ın ailesine plaket takdim etti.

Ziyarette, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü görevlileri de hazır bulundu.



