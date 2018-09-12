Emniyet Müdürü Bayraktar MOBESE'ye takılan çifti ağırladı

KARAMAN (AA) - 2 Eylül Pazar günü Ereğli Köprülü Kavşağında kaldırım üzerinde yaşanan sürpriz evlilik teklifi polis kamerası tarafından kayıt altına alındı.

Görüntüleri izleyen Emniyet Müdürü Bayraktar, çifti tebrik etmek ve tanışmak için makamına davet etti.

Davet üzerine Oktay Yıldırım (28) ile Gülcan Kıran (28) çifti Emniyet Müdürü Bayraktar'ı makamında ziyaret etti.

Makamında kabul ettiği Yıldırım ve Kıran çiftiyle uzun süre sohbet eden Bayraktar, böyle bir olayın şehir polis kamerasına takılması kendilerini mutlu ettiğini belirterek, "Şehir polis kamerasına genellikle suç ve suçlular takılıyor. Trafikteki hatalar takılıyor. Böyle bir olayın takılması bizi mutlu etti. İnşallah, Kent Güvenlik Yönetim Sistemine bağlı kameralarımız bu tür güzel görüntüler çeker. Bunları da arşiv yaparak saklarız. Mutlu anlara ortak olmamız bizi de mutlu etti. Sağ olsun arkadaşlar böyle bir olaya vesile oldular, kim düşündüyse güzel düşünmüş ona teşekkür ediyoruz." dedi.

Damat adayı Oktay Yıldırım, nişanlısı ile 9 aydır tanıştıklarını ve evlilik teklifinden bir hafta sonra nişanlandıklarını belirterek şunları söyledi:

"O gün ailelerimiz tanıştı. Birlikte evden ayrıldık fakat nişanlım güzel bir akşam yemeğinde evlilik teklifi ederim diye bekliyordu. Türk Dilinin Başkenti yazısının da ön planda olduğu böyle güzel yeri tespit ettim. Polis kamerasının böyle bir alanı çektiğini fark etmemiştim. Kuzenlerimle birlikte ortamı ayarladık. Herkesin yapmak istediği bir şeydir."

Gülcan Kıran ise böyle bir sürpriz evlilik teklifine kendisinin de çok şaşırdığını belirterek, "Nişanlım önümde diz çöktü ve bana evlenme teklifi yaptı. Bende kabul ettim. Ancak kabul ettikten sonra bana sarılmasını beklerdim. Çok heyecanlı olduğu için unuttu." diye konuştu.

Daha sonra Oktay Yıldırım ve Gülcan Kıran çifti emniyet tarafından hazırlanan üzerinde "Evet" yazan yaş pastayı birlikte kesti.

Ziyaretin sonunda Emniyet Müdürü Fikret Bayraktar, çifte Türk bayrağı ve çeşitli hediyeler verdi.