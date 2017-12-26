Emniyet Müdürü Artunay, NTSO Başkanı Parmaksız’a teşekkür plaketi verdi

Nevşehir Emniyet Müdürü Mehmet Artunay, Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı M. Arif Parmaksız’ı makamında ziyaret ederek, 2-3 Kasım 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilen ‘Uyuşturucu ile Mücadelede Medyanın Rolü’ konulu sempozyuma yaptığı katkılardan dolayı teşekkür ederek plaket takdim etti.

Nevşehir Emniyet Müdür Yardımcısı Emin Çakı ve Narkotik Şube Müdürü Emniyet Amiri Osman Cihan Torun’un da hazır bulunduğu ziyarette İl Emniyet Müdürü Mehmet Artunay, 2-3 Kasım 2017 tarihleri arasında Nevşehir Valiliği öncülüğünde İl Emniyet Müdürlüğü ve Ahiler Kalkınma Ajansı Koordinatörlüğünde Nevşehir’de gerçekleştirilen ‘Uyuşturucu ile Mücadelede Medyanın Rolü’ konulu sempozyuma yaptığı desteklerden dolayı Başkan Parmaksız’a teşekkür etti ve Nevşehir Emniyet Müdürlüğü’nün teşekkür plaketi ile katılım belgesi takdiminde bulundu.

Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Parmaksız’da, toplum sağlığı ile ilgili her konuya duyarlı olduklarını, bu konularda katkı sağlamaktan dolayı mutlu olduklarını ifade etti.