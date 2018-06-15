Emniyet kemeri hayat kurtardı

SİVAS (AA) - Şarkışla ilçesinde meydana gelen kazada araçta bulunanlar, emniyet kemerlerinin takılı olması sayesinde kazadan yara almadan kurtuldu.

Ramazan Bayramı tatili için Kayseri'den Tokat'a giden Murat Ekmen (48) yönetimindeki 38 ZY 060 plakalı otomobil, Sivas-Kayseri karayolunun Şarkışla ilçesi girişinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje çıktı.

Ağaç ve direklere çarparak durabilen araçtaki sürücü Ekmen, eşi ve kızı kazadan yara almadan kurtuldu.

Kazayı taktıkları emniyet kemeri sayesinde yara almadan atlattıklarını söyleyen Ekmen, "Allah'a şükür taktığımız emniyet kemerleri sayesinde burnumuz bile kanamadı. Tüm sürücü ve beraberinde bulunan kardeşlerimize de tavsiyemiz lütfen emniyet kemerlerini kullansınlar. Bu gün biz emniyet kemeri sayesinde yara almadık ve hayattayız." dedi.