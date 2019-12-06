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Emniyet ile Meteoroloji arasında veri paylaşımı protokolü

ANKARA (AA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile Emniyet Genel Müdürlüğü arasında veri paylaşımına ilişkin protokol imzalandı.Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, protokolle Özel Harekat Başkanlığının operasyonel...

Genel 06.12.2019, 18:56
Emniyet ile Meteoroloji arasında veri paylaşımı protokolü
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ANKARA (AA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile Emniyet Genel Müdürlüğü arasında veri paylaşımına ilişkin protokol imzalandı.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, protokolle Özel Harekat Başkanlığının operasyonel faaliyetleri, yürüttükleri iş ve işlemlerde kullanılması için meteoroloji hava tahmini bilgilerinin temin edilebilmesine yönelik veri paylaşımının sağlanması amaçlanıyor.

#Emniyet Genel Müdürlüğü #Meteoroloji Genel Müdürlüğü
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