Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya'dan gazi özel harekat polislerine ziyaret

ANKARA (AA) - Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, Suriye'nin Azez kentindeki emniyet müdürlüğünde meydana gelen patlamada yaralanan özel harekat polislerini tedavi gördükleri Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ziyaret etti.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açılamaya göre, Uzunkaya, 22 Nisan'da Suriye'nin Azez kentinde emniyet müdürlüğünde meydana gelen patlamada yaralanan ve Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirilerek tedavi altına alınan özel harekat polislerine geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Polislerin sağlık durumları hakkında doktorlardan bilgi alan Uzunkaya, yaralı polislerle bir süre görüştü.

Uzunkaya, yaralılara ve ailelerine geçmiş olsun dileğinde bulunarak hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.

Uzunkaya'ya ziyaretinde, GATA Başhekim Yardımcısı Müşerref Yaycı, İstihbarat Daire Başkanı Sabit Akın Zaimoğlu, Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Lokman Sezer ve bazı daire başkan yardımcıları eşlik etti.





