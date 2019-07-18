Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya görevinden alınarak, yerine Şırnak Valisi Mehmet Aktaş atandı.

Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya görevinden alınarak, yerine Şırnak Valisi Mehmet Aktaş atandı.
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