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Emniyet Genel Müdürü Aktaş'tan polis merkezine yeni yıl ziyareti
Genel 31.12.2019, 19:56
ANKARA (AA) - Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Ankara'nın Altındağ Solmaz Kılıçtepe Polis Merkezi Amirliğini ziyaret ederek, polis memurlarının yeni yılını kutladı.
Aktaş'ı, ziyareti sırasında Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz ve diğer yetkililer karşıladı.
İl Emniyet Müdürü Yılmaz ve İlçe Emniyet Müdürü Uğur Kayran'dan polis merkezinin çalışmalarına ilişkin bilgi alan Aktaş, daha sonra personelle hatıra fotoğrafı çektirdi.
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