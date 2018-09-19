Emniyet bilgisayarına casus yazılım yükleyen polislere hapis

ANKARA (AA) - Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı Bilişim Suçları Şube Müdürlüğündeki bilgisayara, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) talimatıyla casus program yükledikleri gerekçesiyle yargılanan iki eski polis, "si̇lahlı terör örgütüne üye olmak" ve "kamu kurumuna ai̇t bi̇li̇şi̇m si̇stemi̇ne hukuka aykırı olarak gi̇rmek" suçlarından hapis cezasına çarptırıldı.

Ankara 4. ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına, sanıklar Mehmet Serkan Kılıç ve Ahmet Koçak ile avukatları katıldı.

Önceki mütalaasını tekrarlayan Cumhuriyet Savcısı Murat Kaçan, Koçak ve Kılıç'ın üzerine atılı suçlardan cezalandırılmalarını, firari sanıklar Murat Keskin ve Veli Özdemir hakkında da dava dosyasının ayrılmasını talep etti.

Mütalaaya karşı savunma yapan sanıklar, suçsuz olduklarını öne sürerek beraatlerine karar verilmesini istedi.

Sanıkların son sözlerinin ardından kararını açıklayan Mahkeme Başkanı Fahrettin Yıldız, Koçak ve Kılıç'ın "si̇lahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6'şar ay hapisle cezalandırılmasına hükmetti. Heyet sanıklardan Kılıç'ı ayrıca "kamu kurumuna ai̇t bi̇li̇şi̇m si̇stemi̇ne hukuka aykırı olarak gi̇rmek" suçundan da 2 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı.

Firari sanıklar Keskin ve Özdemir hakkındaki dava dosyası ise yargılamalarının devam etmesi için ayrıldı.

- İddianame

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, İstihbarat Daire Başkanlığı Bilişim Suçları Şube Müdürlüğündeki bilgisayara, FETÖ'nün talimatıyla casus program yüklemekle suçlanan 3'ü eski polis, biri verilerin gönderildiği bilişim şirketinin sahibi 4 kişi hakkında, "devleti̇n güvenli̇ği̇ne i̇li̇şki̇n gi̇zli̇ bi̇lgi̇leri̇ temi̇n etmek", "kamu kurumuna ai̇t bi̇li̇şi̇m si̇stemi̇ne hukuka aykırı olarak gi̇rmek" ve "si̇lahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından iddianame düzenlemişti.

Buna göre, casus yazılımın nasıl temin edildiğine ilişkin açık kaynaklar üzerinde yapılan araştırmalar sonucunda, Wikileaks belgelerine dayanarak yapılan "Türk Emniyeti İtalyan Hacking Team şirketine ödemeyi paravan şirketle yapmış" başlıklı habere rastlandığı ifade edilmişti.

İddianamede yer verilen Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'ndeki bilgilere göre, Datalink Analiz Limited Şirketi 2011'de kuruldu. Daha sonra şüphelilerden Veli Özdemir'in bir dönem ortağı olduğu, yönetim kurulu başkanlığını ise şüphelilerden Murat Keskin'in yaptığı şirketin ismi ve yapısı Datalinks Bilişim Anonim Şirketi olarak değişti. Şirketin geçen yıl tasfiyesi kararlaştırıldı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün yazısına göre casus programı almakla suçlanan şüpheliler Ahmet Koçak ile Mehmet Serkan Kılıç'ın KHK ile meslekten ihraç edildikleri, adlarına kayıtlı telefonlarda ByLock bulunduğu ve Koçak'ın FETÖ yöneticilerinden Osman Hilmi Özdil ile 5 kez, Kılıç'ın ise 14 kez telefon görüşmesi olduğu bildirildi.

Şüphelilerden emniyette eski şube müdürü olan Veli Özdemir'in KHK ile rütbesinin geri alındığı, bu 3 şüphelinin bazı yakınlarının kamudan ihraç edildiği, bazı yakınlarının Bank Asya'da hesapları bulunduğu ve ByLock kullandıklarının belirlendiğine yer verilen iddianamede, Koçak ve Kılıç'ın soruşturma aşamasında alınan ifadelerinde suçlamaları reddettikleri, Keskin ve Özdemir'in ifadelerinin ise soruşturma sırasında yurt dışına çıkmaları nedeniyle alınamadığı kaydedildi.

İddianamede sanıklar, terör örgütü adına hareket edip emniyet bilgisayarlarına casus yazılım yükleyerek elde ettikleri verileri Datalink Analiz Limited Şirketine aktarmakla suçlanıyordu.