Emlak danışmanlığı kursiyerlerine belge

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, Tepebaşı Akademi Derneğinin Halk Eğitim Müdürlüğü ile düzenlediği Emlak Danışmanlığı Kursunu bitirenlere belgeleri verildi.

Tepebaşı Akademi Derneği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, okçuluk sanat atölyesi çalışması gibi önemli bazı projelere imza atan dernek yeni çalışmaları da hayata geçiriyor.

Derneğin Halk Eğitim Müdürlüğü ile düzenlediği emlak danışmanlığı kursunu bitirenlere belgeleri verildi. Bu alanda çalışacaklara gerekli eğitimin verildiği 120 saatlik ders programını tamamlayan ve sınavı geçerek başarılı sayılan 37 kursiyere bitirme belgeleri dernek yöneticileri tarafından takdim edildi.

Derneğin birçok alanda eğitim, sanat, sportif ve kültürel kurslar açmaya devam ettiği bildirildi.