Galeriler Videolar İş İlanları
Genel Asayiş Politika Spor Ekonomi Sağlık Eğitim Bilim, Teknoloji Yararlı Bilgiler Nevşehir
Üniversite Öğrencileri ‘Çocuk İstismarına Hayır’ Dedi
Üniversite Öğrencileri ‘Çocuk İstismarına Hayır’...
Talihli Deniz Turgut, otomobilini teslim aldı
Talihli Deniz Turgut, otomobilini teslim...
Nevşehir’de 2 günde 40 bin 908 lira trafik cezası kesildi
2 günde 40 bin 908...
Nevşehir’de 2017 yılında 535 çift boşandı
Nevşehir’de 2017 yılında 535 çift...
Ürgüp'ün en yaşlısı Kalaycı Mustafa amcaya ziyaret
Ürgüp'ün en yaşlısı Kalaycı Mustafa...
banner254

Emlak danışmanlığı kursiyerlerine belge

- Tepebaşı Akademi Derneği'nin Halk Eğitim Müdürlüğü ile düzenlediği kursu bitirip, sınavda başarılı olan 37 kursiyere belgeleri verildi

04 Mart 2018 Pazar 10:52
Emlak danışmanlığı kursiyerlerine belge
banner230

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, Tepebaşı Akademi Derneğinin Halk Eğitim Müdürlüğü ile düzenlediği Emlak Danışmanlığı Kursunu bitirenlere belgeleri verildi.

Tepebaşı Akademi Derneği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, okçuluk sanat atölyesi çalışması gibi önemli bazı projelere imza atan dernek yeni çalışmaları da hayata geçiriyor.

Derneğin Halk Eğitim Müdürlüğü ile düzenlediği emlak danışmanlığı kursunu bitirenlere belgeleri verildi. Bu alanda çalışacaklara gerekli eğitimin verildiği 120 saatlik ders programını tamamlayan ve sınavı geçerek başarılı sayılan 37 kursiyere bitirme belgeleri dernek yöneticileri tarafından takdim edildi.

Derneğin birçok alanda eğitim, sanat, sportif ve kültürel kurslar açmaya devam ettiği bildirildi.

Anahtar Kelimeler:
Emlakçılık KursuEskişehirTepebaşı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Galeriler Videolar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber50 - Nevşehir Haber

    Sindoma Bilgisayar & Güvenlik Yeni Mahalle Süer Sokak No:47 Nevşehir/Türkiye VD: Nevşehir VN: 51221546628 Mail: haber50@yandex.com

    0(384) 213 19 78

    Haber50 - Türkiye'nin En İyi Yerel İnternet Haber Sitesi

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim