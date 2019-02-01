EMITT Fuarı'nda Kırşehir standına yoğun ilgi

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'in tarihi ve kültürel değerlerinin tanıtımı için Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'nda (EMITT) açılan standa yoğun ilgi olduğu belirtildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İstanbul'da TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen dünyanın en büyük 5. turizm fuarı EMITT'te Kırşehir ile ilgili sunum ve gösteri yapılıyor.

Stantları ziyaret eden Kırşehir Valisi İbrahim Akın, belediye ile ortaklaşa açılan stantta kentin tarihi, kültürel ve termal turizmde kazandığı ivmeye yer verildiğini belirtti.

Vatandaşların stantlara yoğun ilgi gösterdiğini vurgulayan Akın, şöyle devam etti:

"Kırşehir standında UNESCO'nun Geçici Dünya Mirası listesinde yer alan Ahi Evran-ı Veli Külliyesi ve eski yıllarda astronomi çalışmalarının yapıldığı Cacabey Gökbilim Medresesi, Kaman Kalehöyük Arkeoloji Müzesi, Japon- Anadolu Arkeoloji Enstitüsü ve Japon Bahçesi, görsellerle tanıtılıyor. Seyfe Gölü Kuş Cenneti, İç Anadolu'nun denizi Hirfanlı Baraj Gölü, yer altı şehirleri ve kaplıcalarıyla kültür, inanç, sağlık ve doğa turizmine hitap eden tüm değerlerimiz hakkında bilgiler veriliyor. Vatandaşlarımız yoğun ilgi gösteriyor. İlimizin yöresel lezzetleri ceviz, pekmez, köftür, cemele biberi, kurutulmuş meyveler ve turistik değer taşıyan Onyx taşı ile tuzdan yapılan çeşitli hediyeliklerin de tanıtımı yapılıyor. Ustalar Müzik ve Oyun Topluluğu da konser vererek Kırşehir türkülerini seslendiriyor."

Çok sayıda vali ve belediye başkanının yanı sıra İstanbul’da yaşayan Kırşehirlilerin yoğun ilgi gösterdiği stantta, Kırşehir ile ilgili broşürler, tanıtım materyalleri ve diğer görseller dağıtılıyor.