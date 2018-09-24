İSTANBUL (AA) - Eminevim, çocuklu ailelere yeni üyeliklerde organizasyon ücretinde eylül ayı boyunca yüzde 20'ye varan indirim ve 6 taksit imkanı sağlayarak, ev sahibi olmayı kolaylaştıran yeni kampanyasını açıkladı.

Eminevim'den yapılan açıklamaya göre, şirket, çocuklu ailelere, yeni üyeliklerde organizasyon ücretinde yüzde 20'ye varan indirim ve yüzde 50'lik kısmı için de 6 taksit imkanı sağlayarak, ev sahibi olmayı kolaylaştıran yeni bir kampanya düzenledi.

Emin Grup Yönetim Kurulu Başkanı Emin Üstün, sadece eylül ayı için geçerli olan bu kampanya kapsamında okulların açılması ile birlikte masrafları artan çocuklu ailelere ev sahibi olma hayallerini ertelememeleri için iyi bir fırsat sunmayı amaçladıklarını belirtti.



Faizsiz bir sistem geliştirdiklerini, sistem formulünün dayanışma ve el birliği olduğunu anımsatan Üstün, "Şimdiye kadar 125 bini aşkın kişinin Elbirliği Sistemi ile ev ve araç sahibi olmalarına vesile olduk. Şu anda kredi geri ödemelerinin oldukça yüksek olması nedeniyle bu yolla ev almak iyice zorlaştı ve inşaat sektöründe doğal olarak durgunluk yaşanıyor. Eminevim sayesinde ayda ortalama bin 500’den fazla kişi konut ve araç sahibi oluyor ve bu durum pazara canlılık getiriyor." ifadelerini kullandı.

Araştırma yapmadan bu tür sistemlere kesinlikle girmemek gerektiğini dile getiren Üstün, "Eminevim Sistemi, dayanışma ve güvene dayalı bir finansman sistemi. Biz 28 yılı aşan tecrübemizle, müşteri odaklı hizmetimizi sürdürmeye devam ediyoruz. Şimdiye kadar kimseyi de mağdur etmedik. Yolumuza güven ve dayanışmayla sağlam adımlarla devam ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.