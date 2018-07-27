Emine Nur Günay yeniden AKPM üyesi

ESKİŞEHİR (AA) - AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay'ın bu dönem de Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) Üyesi olarak görev yapacağı bildirildi.

Milletvekili Günay'ın iletişim ofisinden yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin uluslararası alanda temsili konusunda önemli sorumluluk üstlenen ve önceki dönem AKPM üyesi olarak dış politikada aktif rol alan Günay, aynı görevini sürdürecek.

AKPM'nin en önemli gündem maddelerinden "Avrupa’da Nükleer Güvenlik ve Emniyet" konusunda raportörlük görevini üstlenen ve bu konuda uluslararası alanda yetkin birçok kurum ve kişiyle bir araya gelen Günay'ın çalışmaları yeni dönemde de devam edecek.

Avrupa'da ülkelerin nükleer programlarına yön verecek olan bu raporun hazırlanması için birçok ülke temsilcisi ve kuruluş ile diyalog halinde olan Günay, yurt dışında belli merkezleri ve ülkeleri ziyaret etmeyi planladığını dile getirmişti. Günay, Beyaz Rusya'daki nükleer tesisi temel alan rapor daha sonra genişletilerek tüm Avrupa'yı kapsamış, ardından özellikle Fransa'da bulunan nükleer tesislerin yaşının gündeme gelmesiyle Fransa'yı zor durumda bırakmıştı.

AKPM'de hazırlanan raporlar AB Parlamentosu'nda tavsiye niteliği taşıyor.

