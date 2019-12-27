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Emine Erdoğan'dan Türkiye'nin Otomobili tweeti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, bugün ön gösterimi yapılan Türkiye'nin yerli otomobilinin çevreci özellikleriyle gururlandıracağını belirtti.
Genel 27.12.2019, 20:48
ANKARA (AA) - Emine Erdoğan,, Twitter hesabından "TürkiyeninOtomobili" ve "YeniliğeYolculuk" etiketiyle paylaşımda bulundu.
Üretimde emeği geçenleri tebrik ederek "Yolumuz açık olsun" temennisinde bulunan Emine Erdoğan, paylaşımında yerli otomobile ait bir fotoğrafa da yer verdi.
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