ANKARA (AA) - İLKAY GÜDER - Dünyada yaşanan insani dramlara sessiz kalmayan, yardım faaliyetleri düzenleyen ve bu konuda sosyal sorumluluk projelerine destek veren Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'a, Londra'da "İnsani Hizmet Takdir Ödülü" verilecek.

Chicago merkezli "Dünya Müslüman Hayırseverler Kongresi (World Congress of Muslim Philanthropists)" tarafından ilki 2008'de İstanbul'da düzenlenen "Küresel Donörler Forumu"nun sekizincisi bu yıl 10-12 Eylül'de Londra'da çok sayıda katılımcının iştirakiyle yapılacak.

Daha önce Abu Dhabi, Doha, Dubai, Kuala Lumpur ve Washington'da düzenlenen forumun 10'uncu yılında ilk kez "Hayırseverlik Mirası Ödülleri" verilecek. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'a 11 Eylül Salı günü düzenlenecek ödül töreninde "İnsani Hizmet Takdir Ödülü" verilecek.

Uluslararası meseleler karşısında gösterdiği insani duyarlılıkların yanı sıra Türkiye'de de eğitim, sağlık, engelli sorunları gibi pek çok alanda hayırseverlik faaliyetlerinde bulunan ve mülteciler için de yardım çalışmaları olan Emine Erdoğan törende hazır bulunacak.

- Üç günlük program düzenlenecek

British Museum, Mansion House, House of Lords gibi mekanlarda düzenlenecek üç günlük programda, insan onuru, radikalleşmeye karşı direnç, sosyal dayanışma, inanç temelli bağış ile veri destekli hayırseverlik gibi konular ele alınacak.

Hükümetlerin, yardım kuruluşlarının ve vakıf temsilcilerinin yanı sıra araştırmacıların da katılacağı forum, dünya genelindeki Müslüman yardımseverlerin bir araya gelmesine olanak sağlıyor.

- Emine Erdoğan, "Myanmar'daki insanlık dramına" dikkat çekmişti

Küresel Donörler Forumu etnik, siyasi, dini ayrımları aşarak, eşitlikçi ve barışçı bir dünyanın oluşmasına katkı sağlamak amacıyla mali ve fikri kaynakları mobilize etmeyi amaçlıyor.

Emine Erdoğan, 2017 yılı Eylül ayında kalabalık bir heyetle Myanmar'ın Arakan eyaletindeki insanlık dramına dikkat çekmek üzere Bangladeş'teki Kutupalong Kampı'nı ziyaret etmiş ve burada yardım dağıtmıştı.

Emine Erdoğan, Arakanlı Müslümanların yaşadığı vahşetin uluslararası kamuoyuna taşınması amacıyla CNN International'da "İnsanlık Rohingya Müslümanlarına Sırtını Dönmemeli" mesajı taşıyan bir makale de kaleme almıştı.

Dünya liderlerinin eşlerine de bu konuda bir mektup yazan Emine Erdoğan ayrıca Birleşmiş Milletlerde (BM) "Akdeniz, Afrika ve Myanmar'a yönelik insani yaklaşımlar" konulu bir toplantıya katılarak Türkiye'nin mülteciler ve insani yardım politikalarını anlatmıştı.

Emine Erdoğan, 2012'de can güvenliği tehditlerine rağmen Myanmar'a giderek Arakanlı Müslümanlara uygulanan baskı ve şiddeti uluslararası kamuoyunun dikkatine taşımış, yardım kampanyalarının başlatılmasına öncülük yapmıştı.

- "Gazze'deki saldırıların sona ermesi" çağrısında bulundu

Emine Erdoğan'ın uluslararası meseleler karşısında gösterdiği insani duyarlılıkların bir başka örneği ise 2009 yılında Gazze'ye yapılan saldırılar konusunda oldu.

"Filistin'de Barış İçin Kadınlar" adlı uluslararası bir zirve düzenleyerek çok sayıda lider eşini İstanbul'a davet eden Emine Erdoğan, dünya kamuoyuna Gazze'deki saldırıların sona ermesi çağrısında bulundu.

Emine Erdoğan Türkiye'de eğitim, sağlık, engelli sorunları gibi pek çok alanda hayırseverlik faaliyetlerinde bulunurken mülteciler için de her fırsatta yardım çalışmaları yapıyor.